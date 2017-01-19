Станислав Черчесов: "Я не вмешивался в переход Семедова в "Спартак"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что с ним не консультировались перед трансфером полузащитника Александра Самедова из "Локомотива" в "Спартак", передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Специалист подчеркнул, что наставник сборной должен быть более проницательным, чем работающий на клубном уровне тренер.

– На официальном сайте "Локомотива" написано, что Самедов перешел в "Спартак" в интересах сборной. С вами кто-то консультировался по этому вопросу?

– Со мной никто не консультировался. Честно говоря, я знал, что такая вероятность существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было. Это не совсем правильно вмешиваться в клубные дела. Решение принято, Самедов переходит и с первого дня сборов будет в новой команде. Это хорошо, что у него есть время вписаться. Повторюсь, со мной никто не связывался, я ни с кем не общался. Никогда не вмешивался и не буду вмешиваться в клубные дела.

– Насколько тренер сборной может сделать выводы по контрольным матчам? Это ведь специфическая вещь.

– Вы правильно говорите, что это специфическая вещь, но все равно есть понимание. Ты видишь, чувствуешь, словами это не объяснить. Как я уже говорил – тренер сборной это та же профессия, но подход другой. Нужно быть более проницательным, чем в клубе. Клубный специалист видит футболистов каждой день, а мне нужно за короткое время дать точный "диагноз" и прочувствовать игрока.