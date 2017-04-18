Станислав Черчесов: "Вернется ли Кокорин в сборную России? У него есть месяц"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин имеет такие же шансы на попадание в состав национальной команды, как и любой другой футболист. По словам специалиста, нынешний уровень форварда не до конца устраивает тренерский штаб.

– Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии, – сказал Черчесов. – Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

– Что сейчас потерял Кокорин?

– Он перешел из "Динамо" в "Зенит". Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.