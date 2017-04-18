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Станислав Черчесов: "Вернется ли Кокорин в сборную России? У него есть месяц"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин имеет такие же шансы на попадание в состав национальной команды, как и любой другой футболист. По словам специалиста, нынешний уровень форварда не до конца устраивает тренерский штаб.

 
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– Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии, – сказал Черчесов. – Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

– Что сейчас потерял Кокорин?

– Он перешел из "Динамо" в "Зенит". Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Зайца нужно сшить!

Именно поэтому наверное и Деньгисова в сборной нет)))

01:15

igogohruhru

Черчесов как бывш тренер и патриот Динамо не допустит в сборную покинувших великую команду в тяжелое время!

01:05

совва

– Он перешел из "Динамо" в "Зенит". Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Он бредит похоже... какие другие партнеры, он что с зенитовцами в сборной не пересекался? что он в англию чтоли перешел или испанию? что так сильно требования отличаются зенитовские от динамовских... может на него так приморский климат влияет еще напишите)))

00:59

совва

салямыч сделает еще нас чемпионами))) ждите))

00:55

SP2

Это точно тренер сборной? Может он имел в виду Кержакова? Или нормальный нападающий ему не нужен? Обязательно нужен Кокорин? Цирк!

00:51

karlikf1

Не большой любитель обсуждать персоналии. А как, скажи, по какому принципу игроки приглашаются в сборную, коллективно, группами, с песнями и плясками? Разве не персонально рассматриваются кандидатуры? Чёрт ты лысый, задали вопрос, отвечай, не увиливай! Тебя спросили по конкретному человеку, ответь!

00:47

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