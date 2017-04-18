Станислав Черчесов: "Вернется ли Кокорин в сборную России? У него есть месяц"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин имеет такие же шансы на попадание в состав национальной команды, как и любой другой футболист. По словам специалиста, нынешний уровень форварда не до конца устраивает тренерский штаб.
– Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии, – сказал Черчесов. – Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.
– Что сейчас потерял Кокорин?
– Он перешел из "Динамо" в "Зенит". Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычеркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно.
Зайца нужно сшить!
Именно поэтому наверное и Деньгисова в сборной нет)))
01:15
igogohruhru
Черчесов как бывш тренер и патриот Динамо не допустит в сборную покинувших великую команду в тяжелое время!
01:05
совва
– Он перешел из "Динамо" в "Зенит". Наверное, другие требования, другие партнеры, его внутреннее состояние. Он бредит похоже... какие другие партнеры, он что с зенитовцами в сборной не пересекался? что он в англию чтоли перешел или испанию? что так сильно требования отличаются зенитовские от динамовских... может на него так приморский климат влияет еще напишите)))
00:59
совва
салямыч сделает еще нас чемпионами))) ждите))
00:55
SP2
Это точно тренер сборной? Может он имел в виду Кержакова? Или нормальный нападающий ему не нужен? Обязательно нужен Кокорин? Цирк!
00:51
karlikf1
Не большой любитель обсуждать персоналии. А как, скажи, по какому принципу игроки приглашаются в сборную, коллективно, группами, с песнями и плясками? Разве не персонально рассматриваются кандидатуры? Чёрт ты лысый, задали вопрос, отвечай, не увиливай! Тебя спросили по конкретному человеку, ответь!
00:47