Станислав Черчесов: "У Карреры есть состав для удержания лидерства, но, по сути, начинается новый чемпионат"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у наставника "Спартака" Массимо Карреры есть кадровые ресурсы, чтобы удержать красно-белых на первом месте в премьер-лиге. Вторую часть чемпионата "Спартак" начнет матчем с "Краснодаром".

– Все ли есть у Карреры, чтобы удержать команду в лидерах? В плане игроков – да. Но начинается, по сути, новый чемпионат, – отметил в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – "Спартак" в первой части поймал такую "духовитую" волну. И если она будет продолжаться… Матч первого круга никакого отношения к предстоящему не имеет. Если бы это было, как в Европе, где три недели пауза, то другое дело. Не надо забывать, что пришли новые футболисты, которым нужно иметь место в команде. Они могут вытеснить кого-то из состава, а могут и не вытеснить. Тут вопрос в том, как пользоваться этим добром.