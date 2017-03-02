22:37 2 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Станислав Черчесов: "У Карреры есть состав для удержания лидерства, но, по сути, начинается новый чемпионат"

0
0
0
0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у наставника "Спартака" Массимо Карреры есть кадровые ресурсы, чтобы удержать красно-белых на первом месте в премьер-лиге. Вторую часть чемпионата "Спартак" начнет матчем с "Краснодаром".

– Все ли есть у Карреры, чтобы удержать команду в лидерах? В плане игроков – да. Но начинается, по сути, новый чемпионат, – отметил в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – "Спартак" в первой части поймал такую "духовитую" волну. И если она будет продолжаться… Матч первого круга никакого отношения к предстоящему не имеет. Если бы это было, как в Европе, где три недели пауза, то другое дело. Не надо забывать, что пришли новые футболисты, которым нужно иметь место в команде. Они могут вытеснить кого-то из состава, а могут и не вытеснить. Тут вопрос в том, как пользоваться этим добром.

Опрос

Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ