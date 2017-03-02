Станислав Черчесов: "Спокойно отношусь к тому, что Луческу критикует Шатова"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что тактические перемены ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко – на руку национальной команде. Также специалист подчеркнул, что спокойно относится к критике главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в адрес полузащитника команды и сборной Олега Шатова.

– Критика Луческу в адрес Шатова? Тренер имеет право оценивать своих футболистов, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Я спокойно отнесся к этому.

ЦСКА? Все изменения в этой команде я проецирую на сборную. Мне на руку то, что они переходят на ту систему, которую мы наигрываем в сборной. В три защитника мы играли и с Турцией (0:0), и с Румынией (1:0).