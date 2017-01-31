Станислав Черчесов: "Спартак" смотрится лучше "Копенгагена"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов довлен игрой "Спартака" в товарищеском матче против "Копенгагена". По словам наставника, красно-белые выглядят лучше соперника.

– Игра нравится. Первые несколько минут игра была равная, – отметил Черчесов в интервью пресс-службе "Спартака". – Потом "Спартак" перехватил преимущество и был лучше и организованней. В игровом плане лучше. Моментов было больше. Логичным завершением стал пенальти, который "Спартак" реализовал.

Соперник находится в несколько других условиях, чем "Спартак". Потому что "Копенгаген" играет уже через две недели. По большому счету они должны были выглядеть лучше. Я со Штефаном Шварцем сижу вместе и мы говорим по этому поводу. Это основной состав клуба, и мы немного его игре удивляемся и задаемся вопросом, почему команда не выглядит мобильнее "Спартака". Красно-белые смотрятся лучше.

Трансляция матча "Спартак" – "Копенгаген"