Станислав Черчесов: "Спартак" - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что "Спартак" заслуженно одержал победу в чемпионате России. Также специалист поздравил руководителей красно-белых и отметил их терпение.
– "Спартак" – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Черчесова. – Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей "Спартака" и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды.
Byram
Гыгы! Не далее как через месяц Черчесову, с такими орлами КК просерать! Послушаем его месяца через два! Как запоет и чего скажет!
23:26
Boleijj protiv
Саламыч, вперед, давай дно лови со сборной Россией! В следующем сезоне должно быть 2 рекорда. Спартак в ЛЧ 0 очков и самая страшная разница забитых и пропущенных в истории ЛЧ. И сборная Россия, самая позорная сборная хозяйка ЧМ. Вперед к новым вершинам!!!
22:57
zenit08
Саламыч, красавец!
22:53