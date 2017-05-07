22:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Станислав Черчесов: "Спартак" - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что "Спартак" заслуженно одержал победу в чемпионате России. Также специалист поздравил руководителей красно-белых и отметил их терпение.

– "Спартак" – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Черчесова. – Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей "Спартака" и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170507/1120161558.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Byram

Гыгы! Не далее как через месяц Черчесову, с такими орлами КК просерать! Послушаем его месяца через два! Как запоет и чего скажет!

23:26

Boleijj protiv

Саламыч, вперед, давай дно лови со сборной Россией! В следующем сезоне должно быть 2 рекорда. Спартак в ЛЧ 0 очков и самая страшная разница забитых и пропущенных в истории ЛЧ. И сборная Россия, самая позорная сборная хозяйка ЧМ. Вперед к новым вершинам!!!

22:57

zenit08

Саламыч, красавец!

22:53