Станислав Черчесов: "Спартак" - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что "Спартак" заслуженно одержал победу в чемпионате России. Также специалист поздравил руководителей красно-белых и отметил их терпение.

– "Спартак" – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Черчесова. – Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей "Спартака" и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды.