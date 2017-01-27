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Станислав Черчесов: "Обсудил с Каррерой адаптацию Джикия и Самедова"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку "Спартака" на сборе в ОАЭ, отметил, что хотел переговорить с наставником красно-белых Массимо Каррерой. Специалист сообщил, что посетит предстоящие контрольные матчи "Спартака".

– Переговорили с Массимо, обсудили какие-то вопросы, но не спрашивайте какие, – сказал для клубной пресс-службы Черчесов. – Посмотрю две товарищеские игры команды, после чего с полной информацией уеду. Я много лет провел в "Спартаке", этого отнять нельзя, но нужно смотреть на способности игроков объективно, под другим углом. Более того, в "Спартак" перешли Джикия и Самедов, которых я задействовал в сборной, хотел посмотреть на их адаптацию и переговорить с тренером на эту тему. То, что мне нужно было, я увидел, но не скажу что (улыбается).

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http://www.spartak.com/main/news/98865/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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РусскийФракиец

Спартак - самое большое представительство в сборной! Как раньше! Конкуренты подтягивайтесь! Сборной будет только лучше! 2018 совсем скоро. Хочется хоть какого то результата, достижения.

11:29

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