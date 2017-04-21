Станислав Черчесов: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интревью "КП" отметил, что надеется на чемпионство "Спартака" в этом сезоне. По его словам, красно-белым нужны золотые медали в 95-ю годовщину с момента основания клуба.

- "Спартак" в шаге от чемпионства. Вы, как человек, который отдал очень много лет своей жизни этому клубу, рады?

- Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, "Спартаку" исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что все-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет еще одна чемпионская медаль.