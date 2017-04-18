Станислав Черчесов: "Матч "Спартак" - "Зенит" расставил все точки над "i"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил уверенность в том, что "Спартак" одержал заслуженную победу над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. По словам специалиста, красно-белым остался один шаг до завоевания чемпионского титула.

- Писали, что вы покинули стадион после матча "Спартак" - "Зенит" спустя полтора часа после его окончания. Что вы делали в это время, с кем общались? - вопрос Черчесову.

- Первые минуты разговаривали о перипетиях игры. Как бы это банально не звучало, я договорился с водителем, что покину стадион через час, потому что лучше потом сразу уехать, чем толкаться.

- Что вас порадовало как тренера сборной России?

- Рад, что никто не получил травму. То, что игроки "Спартака" показывают стабильный уровень. Ну и, наверное, игра эта расставила все точки над "i". Все-таки красно-белые с первых туров стабильно играют в конкурентоспособный футбол, а у "Зенита" был спад. Наверное, справедливо, что "Спартак" одержал минимальную, но победу.

- Что может дать чемпионство "Спартака" нашему первенству?

- То, что "Спартак" будет с титулом после долгого перерыва. Не думаю, что это что-то даст для российского футбола в целом, но для спартаковцев хорошо. Это не произошло, но я уверен, что до этого остался один шаг.

- А для сборной России?

- Хочется, чтобы игроки приехали на сбор перед Кубком конфедераций в хорошем состоянии, несмотря на то, в каком клубе они играют. Чемпионство может завоевать только одна команда, но главное, чтобы этот турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы победители долго не праздновали, а те, кто не выиграл - отнеслись к этому с пониманием и не были разочарованы.