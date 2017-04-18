Станислав Черчесов: "Матч "Спартак" - "Зенит" показал, что в чемпионате России есть "рубка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил уверенность в том, что "Спартак" прибавил во всех компонентах по сравнению с прошлым сезоном. По словам специалиста, красно-белые сумели усилиться, а прямые конкуренты не смогли заменить ушедших футболистов.

- Говорят, что "Спартак" станет чемпионом, потому что конкуренты стали слабее. Насколько хорошо для сборной, когда в заключительных турах нет "рубки" после которой игроков нужно восстанавливать? - вопрос Черчесову.

- Как можно было увидеть в матче "Спартак" - "Зенит" рубка есть. Она будет и следующей игре с "Ростовом" и через тур - во встрече с ЦСКА. Поэтому не думаю, что в этом плане есть какие-то различия. А что касается очкового отрыва, то, наверное, "Спартак" прибавил во всех компонентах. Перед сезоном пришел центральный полузащитник, потом пришли Луиз Адриану и Самедов. Они наращивали. Тот же "Зенит" или ЦСКА - ушел Муса, Халк, Витсель, Гарай. Наверное, не так просто эти потери компенсировать.

+17 очков по сравнению с прошлым сезоном? "Спартак" планомерно шел к этому. Здесь я могу только порадоваться за свою бывшую команду. А если говорить о конкурентах, то для них этот год будет переломным, и они будут делать какие-то выводы, чтобы в следующем году быть конкурентоспособными.