Станислав Черчесов: "Джикия догнал Думбья, а это значит, что он в хорошем состоянии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не сомневается в уровне игры защитника "Спартака" Ильи Кутепова. Также специалист уверен, что Георгий Джикия, получивший красную карточку в матче 30-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом", находится в хорошей форме.

- "Спартак"? Надо посмотреть игру, - сказал Черчесов в эфире программы "После футбола". - 3:0 это 3:0. Есть футболисты, которые будут вызываться в сборную.

Удаление Джикии? Плюс в том, что он сократил гандикап, догнав Думбья. Это значит, что он находится в нормальном состоянии. Завтра будет телефонный разговор, чтобы 25 числа они приехали в расположение сборной и были полностью готовыми к работе.

Почему Каррера играл основным составом? Советовать не буду. Для меня важно, чтобы сборники были в тонусе, я смотрю за ними. Много спартаковцев в сборной? Логика в том что Джикия в "Амкаре" был, Самедов в "Локомотиве". Они перешли в "Спартак" оттуда и их стало шестеро.

Кутепов? Он сыграл около 70 процентов матчей. Пауза в последних играх, возможно, поможет ему. В матче с тем же "Амкаром" он смотрелся достойно, сомнений в нем нет. Многие команды играют в три центральных защитника. Мы приступаем к постройке фундамента, который начинается с обороны.

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