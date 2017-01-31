Станислав Черчесов: "Был бы счастлив, если бы российские игроки выступали за "Ливерпуль", "Манчестер" или "Милан"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что наблюдает за матчем "Спартак" – "Копенгаген", в первую очередь, как тренер национальной команды. По его словам, он был бы рад, если бы больше российских игроков выступали в Европе.

– Повезло ли мне, что все кандидаты в сборную играют в чемпионате России? В какой-то степени это и плюс, а в какой-то и минус, – отметил Черчесов в интервью пресс-службе "Спартака". – Нет разницы, слетать в Милан или Краснодар. В одно место лететь 2,5 часа, в другое – два часа. Я был бы больше счастлив, если бы игроки выступали за "Ливерпуль", "Манчестер" или "Милан". Это бы нас обогащало. Уровень сопротивления и соревнований другой в европейских чемпионатах, хотим мы этого или нет. Хотя уровень российского чемпионата тоже высокий, сложный и специфичный. Но повторюсь, игроки бы получали больший опыт, если бы играли в Европе.