13:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Станимир Стойлов: "Попов мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы"

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Бывший главный тренер сборной Болгарии Станимир Стойлов высказал мнение о том, что полузащитник "Спартака" Ивелин Попов обладает огромным потенциалом. По словам специалиста, футболист мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы.

– У Ивелина огромный потенциал, – приводит официальный сайт УЕФА слова Стойлова. – Он мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы, но, думаю, он и так может быть доволен своей карьерой.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/memberassociations/news/newsid=2435542.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Фамилия какая-то у него конская...)

13:52

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