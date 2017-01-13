Станимир Стойлов: "Попов мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы"

Бывший главный тренер сборной Болгарии Станимир Стойлов высказал мнение о том, что полузащитник "Спартака" Ивелин Попов обладает огромным потенциалом. По словам специалиста, футболист мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы.

– У Ивелина огромный потенциал, – приводит официальный сайт УЕФА слова Стойлова. – Он мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы, но, думаю, он и так может быть доволен своей карьерой.