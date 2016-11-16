15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Стадион в Петербурге передадут "Зениту" не позднее 25 января

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Строящийся стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге передадут "Зениту" не позднее 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он напомнил, что в мае этого года был подписан меморандум с "Зенитом", в соответствии с которым он будет эксплуатирующей организацией. В настоящее время обсуждается несколько схем возможной передачи.

- По нашему внутреннему графику, с учетом регистрации права собственности, не позднее 25 января у футбольного стадиона "Зенит-Арена" появится эксплуатирующая организация, - цитирует ТАСС Албина. - Это будет автономная некоммерческая организация, созданная футбольным клубом "Зенит".

Две схемы основные: либо долгосрочная аренда с последующим переходом в концессию, либо концессия. Третий вариант комбинированный - аренда, переходящая в концессию.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789002

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

ага, будет примерно так: вот вам, играйте, как хотите.

17:14

честный человечишко

На каком основании "Зениту"? Передайте тогда мне. Я хоть коренной питерец... И название - "Арена честных людишек"!..

16:07

merniloskut

Голодранствующие "короли"...

15:58

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Материалы других СМИ