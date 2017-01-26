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Стадион на Крестовском острове пока не передан в управление "Зениту"

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Стадион на Крестовском острове пока не передан в управление "Зениту", вопрос находится в стадии решения, сообщает ТАСС. Ранее власти Санкт-Петербурга говорили о том, что передача арены намечена на 25 января 2017 года.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона.

Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3973815

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