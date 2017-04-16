13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартаку" запретили провести часть перфоманса перед матчем с "Зенитом"

0
0
0
0
3

Представители МВД запретили болельщикам "Спартака" провести часть перфоманса перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщается в группе фанатов красно-белых. Отмечается, что ими было получено разрешение от клуба и Российской футбольной премьер-лиги.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

Опрос

Как Артем Дзюба сыграет против "Спартака" в это воскресенье?
голосовать
0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЮК

Путы в комментариях.

14:35

Нубяшка

merniloskut а в спартаке других и не бывает

14:16

merniloskut

Что _ю_а нетрадиционал и без всякого пефоманса ясно! Главное донести это до тех, кто впервые включит телевизор!)))

14:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ