"Спартаку" запретили провести часть перфоманса перед матчем с "Зенитом"

Представители МВД запретили болельщикам "Спартака" провести часть перфоманса перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщается в группе фанатов красно-белых. Отмечается, что ими было получено разрешение от клуба и Российской футбольной премьер-лиги.
Напомним, что матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени.
Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"
На днях мвд запретило стартовый перфоманс, при этом разрешенный и клубом и рфпл. Что смогли мы переделали. Внимательно слушайте заводящих!– Ультра Север (@Ultra_spartak) 16 апреля 2017 г.
ЗЮК
Путы в комментариях.
14:35
Нубяшка
merniloskut а в спартаке других и не бывает
14:16
merniloskut
Что _ю_а нетрадиционал и без всякого пефоманса ясно! Главное донести это до тех, кто впервые включит телевизор!)))
14:11