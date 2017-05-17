"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России

"Спартаку" спустя почти час после окончания домашнего матча с 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) вручили чемпионский кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой.
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!
Главный момент сезона!!!– СЭ Спартак (@spartak_se) 17 мая 2017 г.
LIVE: https://t.co/0fAeKi5BXr #СпартакЧемпион pic.twitter.com/ER2E0xh0Jf