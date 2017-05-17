22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России

0
0
0
0

"Спартаку" спустя почти час после окончания домашнего матча с 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) вручили чемпионский кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой.

 

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!

 

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий