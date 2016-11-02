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"Спартаку" на матч с "Томью" выделили 1100 билетов

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что клуб выделил "Спартаку" 1100 билетов на матч 13-го тура чемпионата России. При этом руководитель сомневается, что красно-белых на этой встрече поддержат более 500 человек.

- Выделили "Спартаку" 1100 билетов. По опыту могу сказать, что вряд ли на матче будет больше 500 болельщиков московского клуба. В основном поклонники "Спартака" приезжают из регионов, все-таки до Москвы очень далеко, и не все могут приехать.

- Ажиотаж большой в городе?

- Болельщики обеих команд звонят из разных городов, обращаются ветераны томского футбола, игроки. Все хотят попасть на матч. (Сергей АСТАХОВ)

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