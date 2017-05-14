Спартаковские болельщики почтили память Абдулова

Накануне дня рождения Александра Абдулова болельщики "Спартака" почтили память легендарного актера. Как информирует teleprogramma.pro, на могиле Абдулова на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью: "Саша, мы – чемпионы!" в честь первого с 2001 года золота спартаковцев.

Абдулов был преданным и азартным поклонником "Спартака". Чтобы поддержать любимого актера в борьбе с тяжелой болезнью игроки "Спартака" даже выходили на поле в футболках с его портретом.

"Спартаковцы – красавцы!" – поблагодарила болельщиков за память о муже вдова актера Юлия Абдулова. 29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 64 года.