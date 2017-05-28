СпартакЧемпион – спецвыпуск завтра в продаже!

Номер "СЭ" с обложкой "Спартак" – чемпион" (от 10 мая) имел оглушительный успех у читателей. Исторический номер достался не всем, и мы решили сделать подарок многомиллионной армии фанатов "народной команды".

Завтра в свежем "СЭ" вы найдете полноценную "газету в газете" – 8-полосный номер, посвященный долгожданному для многих золоту.

Что в нем будет:

– большое интервью Артема Реброва – первое за полгода;

– возможно, самый яркий отрывок из новой книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак" (выйдет в середине июня) – эксклюзивное интервью Массимо Карреры и его товарища Марко Трабукки;

– все 30 матчей золотого сезона: кто играл, кто забивал (можно повесить как постер на стену);

– спартаковские рекорды сезона;

– шутки от красно-белых VIP-болельщиков;

– фотографии всех 10 чемпионств в российской истории;

– и главный прогноз на 2018 год: сумеет ли "Спартак" вновь стать чемпионом?

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