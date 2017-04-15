"Спартак" – "Зенит": все самое интересное о противостоянии двух заклятых соперников

Кто будет сильнее на этот раз? Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Всю неделю "СЭ" подогревал интерес к одному из главных матчей весны – встрече 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом". "СЭ" предлагает вспомнить главные заметки наших авторов о противостоянии двух лидеров чемпионата России.

Спор обозревателей

За "Спартак". Сильнее на одну душу – Дмитрий ЗЕЛЕНОВ верит в "Спартак" и утверждает, что победа в принципиальной игре позволит красно-белым максимально приблизиться к заветному титулу.

За "Зенит". Дзюба это голова – Евгений ЗЫРЯНКИН говорит об обратном: фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу.

Взгляд в прошлое

Владимир Быстров: "У моего "Спартака" было все для золота" – полузащитник "Краснодара", чей переход в свое время из "Зенита" в "Спартак" и обратно наделал много шума, нечасто вспоминает свое красно-белое прошлое, но сделал для "СЭ" исключение. Получилось крайне интересно.

Вечный спор

Так кто же популярнее – "Спартак" или "Зенит"? – этим вопросом болельщики обоих клубов в последнее время задаются все чаще. Перед матчем непримиримых соперников "СЭ" провел свое исследование, которое включает сразу несколько критериев: от посещаемости и количества подписчиков в социальных сетях до телерейтинга и мнения аудитории нашего издания.

Профессиональный разбор

Константин Сарсания: "Луческу не уволят, даже если "Зенит" проиграет "Спартаку" – бывший спортивный директор cине-бело-голубых в интервью "СЭ" оценивает ситуацию в петербургском клубе сквозь призму трансферной кампании.

Эксклюзив

Роман Зобнин: "Ничья с "Зенитом" нас не устроит!" – уже сейчас команду Массимо Карреры сложно представить без универсального хавбека. Незадолго до принципиальной игры обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР откровенно поговорил с футболистом сборной России.

Заявление

Артем Дзюба: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами" – воспитанник московского клуба, являющийся сейчас капитаном команды из Петербурга, своими словами добавил еще больше остроты встрече.

Колонка Казакова

Нужно ли Каррере уходить после золота? – постоянный колумнист "СЭ" задается вопросом, не постигнет ли главного тренера "Спартака" Массимо Карреру участь Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло.

Призыв к командам

Время доказывать! – воскресный матч станет моментом истины не только для "Спартака" и "Зенита", но и для всего чемпионата России-2016/17. Сомневаетесь? Мы объясним, почему этого делать не стоит.

Инсайд

Дзюба: разрыв со "Спартаком". Как это было – трансфер нападающего из Москвы в Санкт-Петербург стал одним из самых скандальных за последние 10 лет. Наш автор Сергей ЕГОРОВ детально описывает сделку, после которой публично начал выяснять отношения с футболистом даже владелец "Спартака" Леонид Федун.