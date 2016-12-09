"Спартак" выйдет из отпуска 16 января

Игроки "Спартака" ушли в отпуск, который продлится до 15 января, информирует официальный сайт клуба. 16 – 17 января они пройдут медосмотр, а затем отправятся на сборы.

Первый из них состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 18 января по 1 февраля. Второй и третий – в испанской Марбелье с 4 по 17 февраля и с 20 февраля по 2 марта.

Первый матч чемпионата России после зимнего перерыва "Спартак" сыграет в гостях с "Краснодаром".

Напомним, что домашняя встреча красно-белых с "быками" проходила на стадионе "Открытие Арена" 21 августа и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:0.