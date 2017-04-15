"Спартак" вырвал победу над "Зенитом" в матче молодежных команд

"Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России среди молодежных команд обыграл "Зенит" - 2:1. Победу красно-белым в добавленное время принес гол Бориса Цыганкова.

Чемпионат России

Молодежные команды

23-й тур

"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:0)

Голы: Сакала, 38 (1:0). Еловских, 57 (1:1). Цыганков, 90+1 (2:1).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 0:2 (0:0)

Голы: Вагабов, 64 (0:1). Вагабов, 85 (0:2).

Судья: Шорин (Орел).