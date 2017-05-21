"Спартак": "Все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам. Остались только черные...". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак": "Все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам. Остались только черные..."

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Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) обратила внимание на то, что футболисты вышли на встречу в необычном сочетании формы. В такой форме (футболки – красно-белые, трусы – черные) спартаковцы в последний раз играли в 1953 году.

– Болельщики "Спартака" сразу обратили внимание на необычное сочетание формы нашей команды: футболки – красно-белые, трусы – черные, – говорится в отчете пресс-службы. – Последний раз такое сочетание цветов было у нас в далеком и тоже чемпионском 1953 году. Тогда в послевоенной стране не хватало моющих средств, поэтому предпочитали трусы немарких цветов. Сейчас же это произошло по весьма любопытной причине: все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам при праздновании чемпионства в Перми и Москве. Остались только черные…

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/103888/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

Bibigon2000, ну ты же без них обходишься и всем нравится)

17:56

Bibigon2000

да,как же свинки то без труселей дальше будут? подготовка к ЛЧ началась....

17:46