"Спартак": "Все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам. Остались только черные..."

Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) обратила внимание на то, что футболисты вышли на встречу в необычном сочетании формы. В такой форме (футболки – красно-белые, трусы – черные) спартаковцы в последний раз играли в 1953 году.

– Болельщики "Спартака" сразу обратили внимание на необычное сочетание формы нашей команды: футболки – красно-белые, трусы – черные, – говорится в отчете пресс-службы. – Последний раз такое сочетание цветов было у нас в далеком и тоже чемпионском 1953 году. Тогда в послевоенной стране не хватало моющих средств, поэтому предпочитали трусы немарких цветов. Сейчас же это произошло по весьма любопытной причине: все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам при праздновании чемпионства в Перми и Москве. Остались только черные…

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"