"Спартак": "Все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам. Остались только черные..."

Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) обратила внимание на то, что футболисты вышли на встречу в необычном сочетании формы. В такой форме (футболки – красно-белые, трусы – черные) спартаковцы в последний раз играли в 1953 году.
– Болельщики "Спартака" сразу обратили внимание на необычное сочетание формы нашей команды: футболки – красно-белые, трусы – черные, – говорится в отчете пресс-службы. – Последний раз такое сочетание цветов было у нас в далеком и тоже чемпионском 1953 году. Тогда в послевоенной стране не хватало моющих средств, поэтому предпочитали трусы немарких цветов. Сейчас же это произошло по весьма любопытной причине: все комплекты красных и белых трусов футболисты раздарили болельщикам при праздновании чемпионства в Перми и Москве. Остались только черные…
Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"
Не хватило эмоций... Отчет о матче в Туле, который красно-белые, к сожалению, проиграли ▶ https://t.co/OR393QM6Po pic.twitter.com/jQjjHyaX1y– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 мая 2017 г.
Don
Bibigon2000, ну ты же без них обходишься и всем нравится)
17:56
Bibigon2000
да,как же свинки то без труселей дальше будут? подготовка к ЛЧ началась....
17:46