"Спартак" vs "Зенит": оценка популярности

Так кто же популярнее - "Спартак" или "Зенит" ? Этим вопросом болельщики обоих клубов в последнее время задаются все чаще. Перед матчем непримиримых соперников в рамках 23-го тура премьер-лиги "СЭ" провел свое исследование, которое включает сразу несколько критериев: от посещаемости и количества подписчиков в социальных сетях до телерейтинга и мнения аудитории нашего издания.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ "СПАРТАКА" И "ЗЕНИТА"

Посещаемость в чемпионате России. Фото "СЭ"

ОПРОСЫ ВЦИОМ (итоги последнего опроса, лето 2016 года)

Итоги футбольных опросов ВЦИОМ. Фото "СЭ"

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Подписчики официальных страниц клубов в социальных сетях. Фото "СЭ"

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИНТЕРЕС

Интерес болельщиков к просмотру матчей "Спартака" и "Зенита" по телевизору осенью был примерно одинаков. Средние рейтинги матчей с участием "Спартака" и "Зенита" без приставки "топ" колебались в районе 1,1 – 1,4 процента при доле в 3-4 процента в зависимости от времени начала матча. Однако весной телевизионный интерес к матчам красно-белых возрос. Особняком стоит первая после зимнего перерыва игра "Спартака", когда подопечные Карреры встречались с "Краснодаром". Рейтинг составил 2,3 процента при доле 7,3 процента. Цифры для трансляции матча чемпионата России по "Матч-ТВ" – очень высокие.

Подробнее - в материале Так кто же популярнее - "Спартак" или "Зенит"?