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"Спартак" vs "Зенит": оценка популярности

"Спартак" vs "Зенит": битва на поле и на трибунах. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Посещаемость в чемпионате России. Фото "СЭ" Итоги футбольных опросов ВЦИОМ. Фото "СЭ" Подписчики официальных страниц клубов в социальных сетях. Фото "СЭ"
"Спартак" vs "Зенит": битва на поле и на трибунах. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Так кто же популярнее - "Спартак" или "Зенит"? Этим вопросом болельщики обоих клубов в последнее время задаются все чаще. Перед матчем непримиримых соперников в рамках 23-го тура премьер-лиги "СЭ" провел свое исследование, которое включает сразу несколько критериев: от посещаемости и количества подписчиков в социальных сетях до телерейтинга и мнения аудитории нашего издания.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ "СПАРТАКА" И "ЗЕНИТА"

Посещаемость в чемпионате России. Фото "СЭ"
Посещаемость в чемпионате России. Фото "СЭ"

ОПРОСЫ ВЦИОМ (итоги последнего опроса, лето 2016 года)

Итоги футбольных опросов ВЦИОМ. Фото "СЭ"
Итоги футбольных опросов ВЦИОМ. Фото "СЭ"

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Подписчики официальных страниц клубов в социальных сетях. Фото "СЭ"
Подписчики официальных страниц клубов в социальных сетях. Фото "СЭ"

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИНТЕРЕС

Интерес болельщиков к просмотру матчей "Спартака" и "Зенита" по телевизору осенью был примерно одинаков. Средние рейтинги матчей с участием "Спартака" и "Зенита" без приставки "топ" колебались в районе 1,1 – 1,4 процента при доле в 3-4 процента в зависимости от времени начала матча. Однако весной телевизионный интерес к матчам красно-белых возрос. Особняком стоит первая после зимнего перерыва игра "Спартака", когда подопечные Карреры встречались с "Краснодаром". Рейтинг составил 2,3 процента при доле 7,3 процента. Цифры для трансляции матча чемпионата России по "Матч-ТВ" – очень высокие.

Подробнее - в материале Так кто же популярнее - "Спартак" или "Зенит"?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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werder63

А что такое зенит? Кто слышал?)))

14:27

Alukard1349

Самим не смешно?!ВЦИОМ это гос контора!И как говорил товарищ Сталин-не важно как голосуют ,важно как СЧИТАЮТ!Не быть бомжам народной командой!Факт!

14:20

spartakch

Почему популярность "Зенита" - миф. Найдите и почитайте. Интересно.

14:12

Хряк

Зинита как такого нет. Это лол)))

14:06

Свинству Бой!

Пахтакор! Факт.

14:05

Supostat

Заголовок не тот. "СЭ по стопам ВЦИОМ, тянем за уши Зенит и создаем интригу)"

14:01

SweetorOk

Глупо сравнивать 2 разных стадиона. У Зенита в самом лучшем случае больше 21 тысячи не будет

13:21

Непорочный как ТИ

есть три вида лжи...

13:18

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