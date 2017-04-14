"Спартак" vs "Зенит": оценка популярности

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ "СПАРТАКА" И "ЗЕНИТА"
ОПРОСЫ ВЦИОМ (итоги последнего опроса, лето 2016 года)
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИНТЕРЕС
Интерес болельщиков к просмотру матчей "Спартака" и "Зенита" по телевизору осенью был примерно одинаков. Средние рейтинги матчей с участием "Спартака" и "Зенита" без приставки "топ" колебались в районе 1,1 – 1,4 процента при доле в 3-4 процента в зависимости от времени начала матча. Однако весной телевизионный интерес к матчам красно-белых возрос. Особняком стоит первая после зимнего перерыва игра "Спартака", когда подопечные Карреры встречались с "Краснодаром". Рейтинг составил 2,3 процента при доле 7,3 процента. Цифры для трансляции матча чемпионата России по "Матч-ТВ" – очень высокие.
Подробнее - в материале Так кто же популярнее - "Спартак" или "Зенит"?
werder63
А что такое зенит? Кто слышал?)))
14:27
Alukard1349
Самим не смешно?!ВЦИОМ это гос контора!И как говорил товарищ Сталин-не важно как голосуют ,важно как СЧИТАЮТ!Не быть бомжам народной командой!Факт!
14:20
spartakch
Почему популярность "Зенита" - миф. Найдите и почитайте. Интересно.
14:12
Хряк
Зинита как такого нет. Это лол)))
14:06
Свинству Бой!
Пахтакор! Факт.
14:05
Supostat
Заголовок не тот. "СЭ по стопам ВЦИОМ, тянем за уши Зенит и создаем интригу)"
14:01
SweetorOk
Глупо сравнивать 2 разных стадиона. У Зенита в самом лучшем случае больше 21 тысячи не будет
13:21
Непорочный как ТИ
есть три вида лжи...
13:18