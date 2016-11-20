"Спартак" впервые с 2000 года выиграл первый круг чемпионата России

"Спартак", обыграв в матче 15-го тура премьер-лиги "Амкар" (1:0), стал победителем первого круга чемпионата России. Это произошло впервые с 2000 года. Отрыв от "Зенита" увеличился до шести очков, однако питерцам еще предстоит провести встречу 15-го тура против "Крыльев Советов". До окончания первого круга командам остается сыграть один тур. Даже в случае двух побед "Зенита" "Спартак" останется лидером по дополнительным показателям (по количеству побед).

Добавим, что в 9 случаях из 10 последних команда, побеждавшая в первом круге, в итоге выигрывала весь чемпионат.