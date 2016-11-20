"Спартак" впервые с 2000 года выиграл первый круг чемпионата России

"Спартак", обыграв в матче 15-го тура премьер-лиги "Амкар" (1:0), стал победителем первого круга чемпионата России. Это произошло впервые с 2000 года. Отрыв от "Зенита" увеличился до шести очков, однако питерцам еще предстоит провести встречу 15-го тура против "Крыльев Советов". До окончания первого круга командам остается сыграть один тур. Даже в случае двух побед "Зенита" "Спартак" останется лидером по дополнительным показателям (по количеству побед).
Добавим, что в 9 случаях из 10 последних команда, побеждавшая в первом круге, в итоге выигрывала весь чемпионат.
redshark
Все когда то бывает впервые! Впервые за 15 лет, мы увидели Команду! Значит все повторится!
19:37
pravda1979
Насколько все таки необходим нашей, Российской команде, тренер, который способен зарядить своей сумасшедшей энергетикой и повести за собой. Нельзя не заметить, как игроки Спартака готовы на все ради итогового результата. И пусть само качество футбола иногда далека от эталона.
19:32