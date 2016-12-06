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"Спартак" вновь может быть наказан за бросание снежков

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Во время матча 17-го тура чемпионата России болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, а также бросали на поле снежки. Такое поведение стало поводом для рассмотрения на заседании КДК РФС, которое состоится в среду. Напомним, что на игре в Томске фанаты красно-белых также бросали снежки с трибуны.

– В матче с "Рубином" болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Также они бросали снежки. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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