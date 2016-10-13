17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" ведет переговоры с Боккетти и Ананидзе

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Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с защитником Сальваторе Боккетти и полузащитником Джано Ананидзе, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Также функционер отметил, что окончательного решения по будущему в клубе защитника Сердара Таски и нападающего Лоренсо Мельгарехо еще не принято.

– Что с контрактами Боккетти и Ананидзе? Правда, что Таски и Мельгарехо могут уйти зимой?

– С Ананидзе и Боккетти в стадии переговоров по новым контрактам. Что касается Таски и Мельгарехо, пока преждевременно говорить. Бывает, что тренеры меняют свое мнение. Будет решаться ближе к декабрю.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Уже лет 7 будущее такими темпами скоро прошлым станет , жано игрок скамейки , ну раз игроку не хватает физики на весь матч о чем может идти речь , а вот со скамейки реально усилить может

17:50

Maksim SEMAK

Ананидзе -будущее спартака

17:43

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