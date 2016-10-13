"Спартак" ведет переговоры с Боккетти и Ананидзе

Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с защитником Сальваторе Боккетти и полузащитником Джано Ананидзе, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Также функционер отметил, что окончательного решения по будущему в клубе защитника Сердара Таски и нападающего Лоренсо Мельгарехо еще не принято.

– Что с контрактами Боккетти и Ананидзе? Правда, что Таски и Мельгарехо могут уйти зимой?

– С Ананидзе и Боккетти в стадии переговоров по новым контрактам. Что касается Таски и Мельгарехо, пока преждевременно говорить. Бывает, что тренеры меняют свое мнение. Будет решаться ближе к декабрю.