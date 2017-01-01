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"Спартак" в случае покупки Луиза Адриану и чемпионства выплатит "Милану" бонус

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"Спартак", который близок к приобретению нападающего "Милана" Луиза Адриану, в случае покупки 29-летнего бразильца и победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России, выплатит итальянскому клубу специальный бонус, утверждает Tuttomercatoweb. При этом сумма трансфера не уточняется.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за переход Адриану его агенту, но не клубу. По информации других итальянских источников, "Милан" в случае успешной сделки получит около одного миллиона евро. При этом отмечалось, что "Милану" выгодно продать форварда, чтобы разгрузить платежную ведомость.

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