"Спартак" в случае покупки Луиза Адриану и чемпионства выплатит "Милану" бонус

"Спартак", который близок к приобретению нападающего "Милана" Луиза Адриану, в случае покупки 29-летнего бразильца и победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России, выплатит итальянскому клубу специальный бонус, утверждает Tuttomercatoweb. При этом сумма трансфера не уточняется.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за переход Адриану его агенту, но не клубу. По информации других итальянских источников, "Милан" в случае успешной сделки получит около одного миллиона евро. При этом отмечалось, что "Милану" выгодно продать форварда, чтобы разгрузить платежную ведомость.