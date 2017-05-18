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"Спартак" утвердит политику на летнее трансферное окно 22 мая

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Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что в скором времени будет утверждена трансферная политика клуба. По его словам, бюджет трансферной кампании будут знать только главный тренер и генеральный директор.

- Понимание (как будет проходить летняя трансферная кампания "Спартака") есть, - отметил Федун. - Сколько денег мы потратим, будут знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4260917

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NapoliFC

Главное купите форварда нормального и защей в центр. А Таски и Бокетти надо найти новые клубы.

10:41