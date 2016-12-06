17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" утвердил шорт-листы, представленные Родионовым и Каррерой

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Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков рассказал, что руководство клуба совместно с главным тренером утвердило план работы в зимнее трансферное окно, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Жирков не стал раскрывать подробности предстоящей работы клуба.

– Вы сказали, что был утвержден трансферный бюджет. Не озвучите?

– Нет. И количество новичков – тоже. И позиции, которые требуют усиления, по мнению главного тренера и совета директоров, – тоже. Но шорт-листы футболистов, по которым мы планируем работать, утверждены. Готовились они совместно с главным тренером, генеральный директор Сергей Родионов докладывал этот документ вместе с Массимо Каррерой. Исполнение трансферного плана требует тишины. Будем придерживаться именно такой политики.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

потому что тишина должна быть в библиотеке!

17:12

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