"Спартак" установил рекорд чемпионата по проценту домашних побед

Победа над "Тереком" стала для "Спартака" 14-й в 15 матчах чемпионата на "Открытие Арене". Красно-белые оказались первым клубом в истории высшего российского дивизиона, потерявшим очки лишь в одной встрече на своем стадионе. И только "Уфе" удалось огорчить чемпиона на его арене. В результате "Спартак" сумел добиться уникального процента домашних побед – 93,33, более чем на пять процентов перекрыв достижения "Ротора"-1993 и "Алании"-1995 (по 15 побед из 17) – 88,24%. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед