"Спартак" установил рекорд чемпионата по проценту домашних побед

Победа над "Тереком" стала для "Спартака" 14-й в 15 матчах чемпионата на "Открытие Арене". Красно-белые оказались первым клубом в истории высшего российского дивизиона, потерявшим очки лишь в одной встрече на своем стадионе. И только "Уфе" удалось огорчить чемпиона на его арене. В результате "Спартак" сумел добиться уникального процента домашних побед – 93,33, более чем на пять процентов перекрыв достижения "Ротора"-1993 и "Алании"-1995 (по 15 побед из 17) – 88,24%. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Победы
|
% очков
|
2016/17
|
15
|
14
|
93,33%
|
1993
|
17
|
15
|
88,24%
|
1996
|
17
|
15
|
88,24%
|
1994
|
15
|
13
|
86,67%
|
2013/14
|
15
|
13
|
86,67%
|
1993
|
17
|
14
|
82,35%
|
1993
|
17
|
14
|
82,35%
|
1997
|
17
|
14
|
82,35%