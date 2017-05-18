00:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" установил рекорд чемпионата по проценту домашних побед

0
0
0
0

Победа над "Тереком" стала для "Спартака" 14-й в 15 матчах чемпионата на "Открытие Арене". Красно-белые оказались первым клубом в истории высшего российского дивизиона, потерявшим очки лишь в одной встрече на своем стадионе. И только "Уфе" удалось огорчить чемпиона на его арене. В результате "Спартак" сумел добиться уникального процента домашних побед – 93,33, более чем на пять процентов перекрыв достижения "Ротора"-1993 и "Алании"-1995 (по 15 побед из 17) – 88,24%. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед

Клуб

Сезон

Матчи

Победы

% очков

Спартак

2016/17

15

14

93,33%

Ротор

1993

17

15

88,24%

Алания

1996

17

15

88,24%

Спартак

1994

15

13

86,67%

ЦСКА

2013/14

15

13

86,67%

Спартак

1993

17

14

82,35%

Спартак Вл

1993

17

14

82,35%

Спартак

1997

17

14

82,35%
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий