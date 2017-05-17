"Спартак" - "Терек": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 19.30

В среду, 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Спартак" – "Терек". Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек".

В российской премьер-лиге до финиша сезона осталось два тура. Все матчи 29-го пройдут сегодня. Последний, 30-й тур назначен на воскресенье, 21 мая.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.

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