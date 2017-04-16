"Спартак" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной.
Матч пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 19.00 по московскому времени. "Спартак" лидирует в чемпионате, на семь очков от него отстает ЦСКА, "Зенит" – на восемь баллов.
На @otkritiearena #прямосейчас проходит предматчевое совещание. Спартаковцы сегодня сыграют в красной форме. 🔴⚪ #СпартакЗенит pic.twitter.com/IvkqL96V9R– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017 г.
vesmast1960
Этоже не красный-РОЗОВЫЙ. PINK!!!
11:57
Жорик Вартанов
сук какой лазурный цвет, ГОЛУБОЙ)))
11:52
Kolchak
Вот-вот в 20:00
11:50
Luch-Energy
Может всё-таки в 20:00 начало матча?!
11:41
AgekBam
написали бы прямо, в голубой ))
11:39
Kot, kotoryi
Как так в 7?
11:38