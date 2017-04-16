"Спартак" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной.

Матч пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 19.00 по московскому времени. "Спартак" лидирует в чемпионате, на семь очков от него отстает ЦСКА, "Зенит" – на восемь баллов.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"