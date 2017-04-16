11:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной

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"Спартак" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной.

Матч пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 19.00 по московскому времени. "Спартак" лидирует в чемпионате, на семь очков от него отстает ЦСКА, "Зенит" – на восемь баллов.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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vesmast1960

Этоже не красный-РОЗОВЫЙ. PINK!!!

11:57

Жорик Вартанов

сук какой лазурный цвет, ГОЛУБОЙ)))

11:52

Kolchak

Вот-вот в 20:00

11:50

Luch-Energy

Может всё-таки в 20:00 начало матча?!

11:41

AgekBam

написали бы прямо, в голубой ))

11:39

Kot, kotoryi

Как так в 7?

11:38

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