"Спартак" сыграет со второй командой "Жилины"

Сегодня "Спартак" проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником красно-белых на сборе в Абу-Даби станет "Жилина". Вот только на поле против российского клуба выйдет не основной состав словаков, а второй, сообщает официальный сайт "Жилины". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.
Jean4
Хорошо хоть вообще с кем то сыграют, а то сплошные тренировки без практики не есть хорошо.
13:56 28 января
Гантэр
Боятся с первым составом не справятся ?
13:37 28 января
Пиитерец
Это чтобы у девочек из Пищевика самооценка не упала?
13:28 28 января
П_о_в_а_р
Наконец то футбол.
13:07 28 января
баламошка
А первый состав Жилины в это время Баварию нагибать будет?
12:43 28 января
Exsorsist
Перед Копенгагеном и 2-й состав сойдет. Первая игра.
12:30 28 января
serenky25
Разорвут.
12:29 28 января