12:23 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" сыграет со второй командой "Жилины"

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Сегодня "Спартак" проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником красно-белых на сборе в Абу-Даби станет "Жилина". Вот только на поле против российского клуба выйдет не основной состав словаков, а второй, сообщает официальный сайт "Жилины". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Jean4

Хорошо хоть вообще с кем то сыграют, а то сплошные тренировки без практики не есть хорошо.

13:56 28 января

Гантэр

Боятся с первым составом не справятся ?

13:37 28 января

Пиитерец

Это чтобы у девочек из Пищевика самооценка не упала?

13:28 28 января

П_о_в_а_р

Наконец то футбол.

13:07 28 января

баламошка

А первый состав Жилины в это время Баварию нагибать будет?

12:43 28 января

Exsorsist

Перед Копенгагеном и 2-й состав сойдет. Первая игра.

12:30 28 января

serenky25

Разорвут.

12:29 28 января

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