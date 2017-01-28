"Спартак" сыграет со второй командой "Жилины"

Сегодня "Спартак" проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником красно-белых на сборе в Абу-Даби станет "Жилина". Вот только на поле против российского клуба выйдет не основной состав словаков, а второй, сообщает официальный сайт "Жилины". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.