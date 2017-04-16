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"Спартак" сыграет с "Зенитом" без Зе Луиша и Луиза Адриану

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Отметим, что в заявке команды на игру отсутствуют нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану, получившие повреждения в матче предыдущего тура с "Уфой" (3:1).

Стартовый состав "Спартака": Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Глушаков, Зобнин, Фернанду – Попов, Промес, Ананидзе.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисиу, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tester123

Попов, изобрази, наконец по полной!

19:41

waleriy

Зобнин беспокоит, как бы что не ......

19:17

pipkin

Охохох..

19:15

Promesov

И главное вместо Кутепова сыграет Джикия

19:07

NoName

Свинству Бой! Дуэт Фу-Фло заболел корью. ------------------------ Ну от чего же? И Кокорин и Дзюба в старте Зенита!

19:07

Kirillyurrich

балабойка у вас нет надежды

19:05

Уткин за Спартак

Возможно, отсутствие форвардов - это даже плюс. Глушаков - это похороны звенита.

19:04

баламошка

Без Зе хреново, стал настоящим лидером, постоянно борется и нагнетает. Мельгарехо не знает что с мячом делать. Вся надежда на Месси)

19:04

rossoneri

Уже не такие радужные перспективы, эх

19:02

Свинству Бой!

Дуэт Фу-Фло заболел корью.

18:55

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