"Спартак" сыграет с "Зенитом" без Зе Луиша и Луиза Адриану

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Отметим, что в заявке команды на игру отсутствуют нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану, получившие повреждения в матче предыдущего тура с "Уфой" (3:1).
Стартовый состав "Спартака": Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Глушаков, Зобнин, Фернанду – Попов, Промес, Ананидзе.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисиу, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Tester123
Попов, изобрази, наконец по полной!
19:41
waleriy
Зобнин беспокоит, как бы что не ......
19:17
pipkin
Охохох..
19:15
Promesov
И главное вместо Кутепова сыграет Джикия
19:07
NoName
Свинству Бой! Дуэт Фу-Фло заболел корью. ------------------------ Ну от чего же? И Кокорин и Дзюба в старте Зенита!
19:07
Kirillyurrich
балабойка у вас нет надежды
19:05
Уткин за Спартак
Возможно, отсутствие форвардов - это даже плюс. Глушаков - это похороны звенита.
19:04
баламошка
Без Зе хреново, стал настоящим лидером, постоянно борется и нагнетает. Мельгарехо не знает что с мячом делать. Вся надежда на Месси)
19:04
rossoneri
Уже не такие радужные перспективы, эх
19:02
Свинству Бой!
Дуэт Фу-Фло заболел корью.
18:55