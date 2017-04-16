"Спартак" сыграет с "Зенитом" без Зе Луиша и Луиза Адриану

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Отметим, что в заявке команды на игру отсутствуют нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану, получившие повреждения в матче предыдущего тура с "Уфой" (3:1).

Стартовый состав "Спартака": Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Глушаков, Зобнин, Фернанду – Попов, Промес, Ананидзе.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисиу, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.