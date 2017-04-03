"Спартак" сравнялся с "Краснодаром" по победам в добавленное время

Отличившись на пятой добавленной минуте домашнего матча 21-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:2) Квинси Промес не только забил самый поздний гол текущего чемпионата, но и принес "Спартаку" вторую победу в компенсированное время. В 14-м туре капитан красно-белых Денис Глушаков решил исход встречи с "Амкаром" на первой добавленной минуте.

Дважды три очка по истечении 90 минут основного времени добывал "Краснодар", причем в домашней игре с "Зенитом" "быки" усилиями Марата Измайлова сравняли счет на 90+2-й минуте и тут же дожали соперника, благодаря прекрасному удару Торнике Окриашвили. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победы в добавленное время в чемпионате России-2016/17