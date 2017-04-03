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"Спартак" сравнялся с "Краснодаром" по победам в добавленное время

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Отличившись на пятой добавленной минуте домашнего матча 21-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:2) Квинси Промес не только забил самый поздний гол текущего чемпионата, но и принес "Спартаку" вторую победу в компенсированное время. В 14-м туре капитан красно-белых Денис Глушаков решил исход встречи с "Амкаром" на первой добавленной минуте.

Дважды три очка по истечении 90 минут основного времени добывал "Краснодар", причем в домашней игре с "Зенитом" "быки" усилиями Марата Измайлова сравняли счет на 90+2-й минуте и тут же дожали соперника, благодаря прекрасному удару Торнике Окриашвили. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победы в добавленное время в чемпионате России-2016/17

Дата

Тур

Матч

Автор гола

Минута

13.08.2016

3-й

Урал – ЦСКА – 0:1

Георгий МИЛАНОВ

90+4

18.09.2016

7-й

Краснодар – Ростов – 2:1

Федор СМОЛОВ

90+4

20.11.2016

14-й

Спартак – Амкар – 1:0

Денис ГЛУШАКОВ

90+1

27.11.2016

15-й

Краснодар – Зенит – 2:1

Торнике ОКРИАШВИЛИ

90+4

03.04.2017

21-й

Спартак – Оренбург – 3:2

Квинси ПРОМЕС

90+5

 

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