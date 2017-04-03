"Спартак" сравнялся с "Краснодаром" по победам в добавленное время

Отличившись на пятой добавленной минуте домашнего матча 21-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:2) Квинси Промес не только забил самый поздний гол текущего чемпионата, но и принес "Спартаку" вторую победу в компенсированное время. В 14-м туре капитан красно-белых Денис Глушаков решил исход встречи с "Амкаром" на первой добавленной минуте.
Дважды три очка по истечении 90 минут основного времени добывал "Краснодар", причем в домашней игре с "Зенитом" "быки" усилиями Марата Измайлова сравняли счет на 90+2-й минуте и тут же дожали соперника, благодаря прекрасному удару Торнике Окриашвили. (Кирилл БУРДАКОВ)
Победы в добавленное время в чемпионате России-2016/17
|
Дата
|
Тур
|
Матч
|
Автор гола
|
Минута
|
13.08.2016
|
3-й
|
Урал – ЦСКА – 0:1
|
Георгий МИЛАНОВ
|
90+4
|
18.09.2016
|
7-й
|
Краснодар – Ростов – 2:1
|
Федор СМОЛОВ
|
90+4
|
20.11.2016
|
14-й
|
Спартак – Амкар – 1:0
|
Денис ГЛУШАКОВ
|
90+1
|
27.11.2016
|
15-й
|
Краснодар – Зенит – 2:1
|
Торнике ОКРИАШВИЛИ
|
90+4
|
03.04.2017
|
21-й
|
Спартак – Оренбург – 3:2
|
Квинси ПРОМЕС
|
90+5
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 3:2 90+5' Куинси Промес pic.twitter.com/U3WOCYzS2e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.