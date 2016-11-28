"Спартак" - самый посещаемый клуб по итогам первого круга

Матч 15-го тура "Терек" – "Спартак" в Грозном, по официальным данным, посетили 15 232 зрителя, среди которых было и несколько сотен болельщиков красно-белых, информирует официальный сайт московского клуба.

Таким образом, в первом круге сезона-2016/17 игры с участием "Спартака" вживую увидели 337 512 зрителей. Из них на "Открытие Арене" побывали 250 914 зрителей, а на стадионах соперников – 86 598.

Спартаковцы продолжают занимать первую строчку в списке самых популярных команд чемпионата, сохраняя внушительный отрыв от преследователей.

Для сравнения: матчи с участием "Зенита" посетили 252 105 зрителей, на играх ЦСКА побывали 226 575 человек, "Краснодара" – 200 636, "Локомотива" – 190 747.