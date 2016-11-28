18:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" - самый посещаемый клуб по итогам первого круга

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Матч 15-го тура "Терек""Спартак" в Грозном, по официальным данным, посетили 15 232 зрителя, среди которых было и несколько сотен болельщиков красно-белых, информирует официальный сайт московского клуба.

Таким образом, в первом круге сезона-2016/17 игры с участием "Спартака" вживую увидели 337 512 зрителей. Из них на "Открытие Арене" побывали 250 914 зрителей, а на стадионах соперников – 86 598.

Спартаковцы продолжают занимать первую строчку в списке самых популярных команд чемпионата, сохраняя внушительный отрыв от преследователей.

Для сравнения: матчи с участием "Зенита" посетили 252 105 зрителей, на играх ЦСКА побывали 226 575 человек, "Краснодара" – 200 636, "Локомотива" – 190 747.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97339/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Donnaruma

Сделайте себе Московско Питерскую лигу и гоняйте в ногомяч! А за нас помолчалибы!

20:08

Donnaruma

Я тебе больше скажу! В регионах что Спартак что Зенит и остальные сТоличные не любят! Не секрет??? Потому что кормим мы вас убогих всю жизнь! А вы про великий клуб! посрамились бы!!!

20:07

Donnaruma

Болела 23 с умишком у меня все в порядке! Мне Питер все равно! Я не пойму как они считают??? В Ростове чуть больше Миллиона а ходит в среднем 10000 ! Одна команда! Ну и прикинь!!!

20:03

П_о_в_а_р

Читалось.

20:03

Болела_23

Donnaruma-подумай своим умишком,сколько в Москве команд и сколько в Питере. И прикинь, сколько бы ходило на Зенит,если бы в Питере было 5 команд! Или представь, сколько бы ходило на Спартак,если бы в Москве был один Спартак.

19:46

Donnaruma

Самый популярный клуб в Московской облости!!! Сомнений нет!!!

19:33

Donnaruma

А что статистика??? В Москве 20 Миллионов живет! И всего 30 000 на матч ходят!!! Смешно!!! Во истину команда из народа!

19:27

Hummel

У кого то ещё есть сомнения в том, что Спартак самый популярный клуб в России? И не только в России.

19:23

Chrome

Интересно будет посмотреть в следующем сезоне, когда Санкт-Петербург получит арену, заведомо вмещающую всех желающих. Будет статитсика по гамбургскому счёту, в том числе и по сезонным абонементам. И тогда уже не наВЦИОМишь... :)

19:04

werder63

И где чибисы, злые рейтузы и прочие, подвывавшие про то, что про Зенит вроде бы кто-то где-то слышал?? СПАРТАК - вот самый посещаемый клуб России!)) Именно Спартак, опережающий второе место на 6, а третье на ДЕСЯТЬ очков!)))

19:00

Berkut-7

shpasic 250 914 зрителей на восьми домашних матчах. т.е. где-то по 30 тысяч в среднем на 45 тысячной арене. хотя в Казани на 45-тысячник ходит по 12 тысяч в среднем. 18:36 ------------------------ Уже столько слов было сказано на тему посещаемости,а у нас до сих пор не понимают почему народ не ходит на футбол и не смотрит по тв , БЕСПЛАТНО не смотрят , Газаев там свистел про продажу тв прав на 200 млн , а народ бесплатно не хочет смотреть на это убожество , на Кокорина с Мамаевым смотреть, как они пилят государственные средства и потом фотки выкладывают из Монако и частных рейсов ?? Кому нужно это убожество , если функционеры считают что народ ходит на этикетки от клубов , пусть и дальше считают со своими полупыстыми стадионами что они гуру своего дела

18:59

shpasic

250 914 зрителей на восьми домашних матчах. т.е. где-то по 30 тысяч в среднем на 45 тысячной арене. хотя в Казани на 45-тысячник ходит по 12 тысяч в среднем.

18:36

Chrome

Что же это "самый популярный клуб России", по мнению ВЦИОМ, и вообще "гордость России" так отстаёт? Ай-яй-яй!

18:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ