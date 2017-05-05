"Спартак" разгромил "Томь" в молодежном первенстве и вышел на первое место

"Спартак" разгромил "Томь" в матче 27-го тура молодежного первенства премьер-лиги со счетом 5:1.

Благодаря победе красно-белые вышли на первое место, сравнявшись по очкам с ЦСКА. У армейцев еще осталась игра в запасе. Завтра они сыграют на выезде против "Амкара".

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27-й тур

"Спартак" (Москва) – "Томь" (Томск) – 5:1 (0:1)

Голы: Зарубин, 28 (0:1). Бабаев, 46 (1:1). Никулин, 48 (2:1). Горовых, 64 (3:1). Бакаев, 71 (4:1). Володкин, 90+2 (5:1).

Судья: Катайкин (Самара).

5 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".