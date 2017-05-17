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"Спартак" рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

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Понедельник. Москва. Массимо КАРРЕРА - в редакции "СЭ".Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о том, что клуб рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По его словам, под Лигу чемпионов необходимо укрепить не только команду, но и состав тренеров.

Под руководством 53-летнего итальянца "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России. Клуб стал чемпионом впервые с 2001 года.

На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: "Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав, - приводит ТАСС слова Федуна. - Если будет новый тренер - он будет итальянцем.

Напомним, что сегодня "Спартак" в рамках 29-го тура чемпионата России проведет встречу против "Терека", начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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serenky25

При всем уважении к тренеру. Отлично с мотивацией (было, надеюсь и будет, а не как Зенит 84)С тактикой и построением были проблемы. 0-4 от Крыльев, 0-3 от Ростова и 2-1 с ЦСКА и Зенитом (тут слава богу перестроились) тому показатель. С физикой тоже проблемы были последние 15 мин. Жаль что иностранца. Хотелось бы нашего.

13:55

shpasic

главное, итальянское чучело-агента не бери)

13:49

Спартач и че?

Бери Сильвио у него связи с кем надо есть)

13:40