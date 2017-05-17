"Спартак" рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о том, что клуб рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По его словам, под Лигу чемпионов необходимо укрепить не только команду, но и состав тренеров.

Под руководством 53-летнего итальянца "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России. Клуб стал чемпионом впервые с 2001 года.

На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: "Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав, - приводит ТАСС слова Федуна. - Если будет новый тренер - он будет итальянцем.

Напомним, что сегодня "Спартак" в рамках 29-го тура чемпионата России проведет встречу против "Терека", начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.