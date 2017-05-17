"Спартак" рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о том, что клуб рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По его словам, под Лигу чемпионов необходимо укрепить не только команду, но и состав тренеров.
Под руководством 53-летнего итальянца "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России. Клуб стал чемпионом впервые с 2001 года.
На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: "Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав, - приводит ТАСС слова Федуна. - Если будет новый тренер - он будет итальянцем.
Напомним, что сегодня "Спартак" в рамках 29-го тура чемпионата России проведет встречу против "Терека", начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
serenky25
При всем уважении к тренеру. Отлично с мотивацией (было, надеюсь и будет, а не как Зенит 84)С тактикой и построением были проблемы. 0-4 от Крыльев, 0-3 от Ростова и 2-1 с ЦСКА и Зенитом (тут слава богу перестроились) тому показатель. С физикой тоже проблемы были последние 15 мин. Жаль что иностранца. Хотелось бы нашего.
13:55
shpasic
главное, итальянское чучело-агента не бери)
13:49
Спартач и че?
Бери Сильвио у него связи с кем надо есть)
13:40