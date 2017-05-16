"Спартак" пустит болельщиков на поле после матча с "Тереком"

По завершении матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" состоится торжественная церемония, во время которой спартаковцам будет вручен кубок чемпионов России сезона-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. Болельщики смогут находиться рядом с командой.

"Спартак" совместно с официальным фан-клубом подготовил программу праздничного мероприятия. Она включает в себя организованный выход спартаковских поклонников на поле. Зрителей нижних секторов трибун B и D стюарды проведут к газону через эвакуационные калитки.

Болельщики "Спартака", занявшие места на верхних секторах трибун B и D, а также трибун А и С, желающие принять участие в праздновании на поле, смогут выйти через радиальный проезд, расположенный между северной и восточной трибунами. О порядке выхода болельщиков на газон будет сообщено дополнительно перед началом матча и в перерыве.

Матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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