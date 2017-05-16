"Спартак" пустит болельщиков на поле после матча с "Тереком"

По завершении матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" состоится торжественная церемония, во время которой спартаковцам будет вручен кубок чемпионов России сезона-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. Болельщики смогут находиться рядом с командой.
"Спартак" совместно с официальным фан-клубом подготовил программу праздничного мероприятия. Она включает в себя организованный выход спартаковских поклонников на поле. Зрителей нижних секторов трибун B и D стюарды проведут к газону через эвакуационные калитки.
Болельщики "Спартака", занявшие места на верхних секторах трибун B и D, а также трибун А и С, желающие принять участие в праздновании на поле, смогут выйти через радиальный проезд, расположенный между северной и восточной трибунами. О порядке выхода болельщиков на газон будет сообщено дополнительно перед началом матча и в перерыве.
Матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Комбаров летал, Каррера зажигал, фанаты прорывались. Безумие "Спартака" в Перми //
"Фанаты на поле? Да все же нормально, никто не раздавил!" Спартаковцы - о прорыве
Русский
coxo а если тереку сольются,тоже будут праздновать 18:08 ____________________________________ Ну, и? (с) Зенит же праздновал, когда, несмотря на все ухищрения судейки в виде левых пенальти и удаления Эменике, Спартак выиграл в Питере?
18:13
coxo
а если тереку сольются,тоже будут праздновать
18:08
Русский
Вот! Вот это очень цивилизованно!
18:04
shpasic
а в регламент успеют эти изменения внести? или опять Федун будет из кармана Лукойла платить?
17:46