"Спартак" проявляет интерес к Алексею Козлову

По информации "СЭ", в качестве усиления позиции крайнего защитника "Спартак" рассматривает кандидатуру динамовца Алексея Козлова.

Козлов, которому в конце прошлого года исполнилось 30 лет, перешел в "Динамо" в 2014-м. Игрок, по данным transfermarkt.de, имеет контракт до середины 2017-го года и оценивается в полтора миллиона евро. Впрочем, по данным "СЭ", срок контракта футболиста истекает в 2018-м.

В текущем первенстве ФНЛ провел 7 матчей (пропустив начало из-за восстановления после травмы). В составе сборной России Козлов провел 14 матчей, в том числе два – на чемпионате мира-2014. (Сергей ЕГОРОВ)