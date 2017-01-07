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"Спартак" проявляет интерес к Алексею Козлову

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По информации "СЭ", в качестве усиления позиции крайнего защитника "Спартак" рассматривает кандидатуру динамовца Алексея Козлова.

Козлов, которому в конце прошлого года исполнилось 30 лет, перешел в "Динамо" в 2014-м. Игрок, по данным transfermarkt.de, имеет контракт до середины 2017-го года и оценивается в полтора миллиона евро. Впрочем, по данным "СЭ", срок контракта футболиста истекает в 2018-м.

В текущем первенстве ФНЛ провел 7 матчей (пропустив начало из-за восстановления после травмы). В составе сборной России Козлов провел 14 матчей, в том числе два – на чемпионате мира-2014. (Сергей ЕГОРОВ)

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