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"Спартак" проведет два матча на третьем сборе в Испании

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Во время третьего сбора в Испании "Спартак" сыграет с норвежским "Сарсборгом", информирует клубная пресс-служба. Матч состоится 26 февраля. Также отмечается, что по просьбе тренерского штаба 28 февраля москвичи проведут еще один спарринг, которого не было в первоначальном плане. Соперником "Спартака" стала норвежская "Волеренга".

Напомним, что 10 февраля команда Массимо Карреры встретится с "Осиеком". Спустя три дня спартаковцы сыграют с "Рубином", а 16 февраля красно-белые встретятся с "Олесунном".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99402/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Почему не написали, что трансляция завтрашнего матча начнётся в 18-55 на Матч ТВ?! А?! А?! Могли бы и кино какое-нибудь про это снять.

22:22

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