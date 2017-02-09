"Спартак" проведет два матча на третьем сборе в Испании

Во время третьего сбора в Испании "Спартак" сыграет с норвежским "Сарсборгом", информирует клубная пресс-служба. Матч состоится 26 февраля. Также отмечается, что по просьбе тренерского штаба 28 февраля москвичи проведут еще один спарринг, которого не было в первоначальном плане. Соперником "Спартака" стала норвежская "Волеренга".
Напомним, что 10 февраля команда Массимо Карреры встретится с "Осиеком". Спустя три дня спартаковцы сыграют с "Рубином", а 16 февраля красно-белые встретятся с "Олесунном".
баламошка
Почему не написали, что трансляция завтрашнего матча начнётся в 18-55 на Матч ТВ?! А?! А?! Могли бы и кино какое-нибудь про это снять.
22:22