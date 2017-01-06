"Спартак" проведет 4 контрольных матча во время зимних сборов

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России-2016/17 на первом сборе в Абу-Даби (18 января – 1 февраля) "Спартак" проведет контрольный матч против "Копенгагена", сообщает официальный сайт красно-белых. Встреча пройдет 31 января.

На втором сборе в Эстепоне (4–17 февраля) московский клуб проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля. А на заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля – 2 марта) "Спартак" проведет товарищескую встречу 26 февраля.

Соперники команды Массимо Карреры в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.