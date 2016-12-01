"Спартак" пропустил от "Крыльев" половину от того, сколько ему забили за весь первый круг

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 70-й минуте Ибрагим Цаллагов нашел белорусского форварда в штрафной гостей, и тот неотразимо пробил в дальний угол. Счет стал 4:0 в пользу самарцев.

Отметим, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. "Крылья" за одну игру забили им половину от этого количества.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"