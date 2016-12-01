"Спартак" пропустил от "Крыльев" половину от того, сколько ему забили за весь первый круг

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 70-й минуте Ибрагим Цаллагов нашел белорусского форварда в штрафной гостей, и тот неотразимо пробил в дальний угол. Счет стал 4:0 в пользу самарцев.
Отметим, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. "Крылья" за одну игру забили им половину от этого количества.
bond1951
ПОЛОВИНУ это только начало то ли еще будет ой е ей
20:40
_Я_против_Астротерфа_
это только начало,дальше больше)))))))))))))))))))))
20:25
Мирон37
Даа школодротов нынче....идите еще на улицу станцуйте и спойте идиоты!
20:12
футбол_2018
Крылышки браво!!!Парнокопытые мячом владели , а мы их на конце вертели!!!Рано евреи возомнили себя чемпионами!!!
20:03
neva79
как дела- чемпионы???хахаха !! разбирай тушенку)))
19:47
ozin05
молодцы спартак наконец показал себя! катание мяча в центре поля не зная что с ним делать
19:46
shpasic
футбольный спектакль
19:46
Dexty_07
Крылья - космос Спартака! Отличный праздник! Молодцы!
19:45