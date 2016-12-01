19:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" пропустил от "Крыльев" половину от того, сколько ему забили за весь первый круг

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Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 70-й минуте Ибрагим Цаллагов нашел белорусского форварда в штрафной гостей, и тот неотразимо пробил в дальний угол. Счет стал 4:0 в пользу самарцев.

Отметим, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. "Крылья" за одну игру забили им половину от этого количества.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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bond1951

ПОЛОВИНУ это только начало то ли еще будет ой е ей

20:40

_Я_против_Астротерфа_

это только начало,дальше больше)))))))))))))))))))))

20:25

Мирон37

Даа школодротов нынче....идите еще на улицу станцуйте и спойте идиоты!

20:12

футбол_2018

Крылышки браво!!!Парнокопытые мячом владели , а мы их на конце вертели!!!Рано евреи возомнили себя чемпионами!!!

20:03

neva79

как дела- чемпионы???хахаха !! разбирай тушенку)))

19:47

ozin05

молодцы спартак наконец показал себя! катание мяча в центре поля не зная что с ним делать

19:46

shpasic

футбольный спектакль

19:46

Dexty_07

Крылья - космос Спартака! Отличный праздник! Молодцы!

19:45

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