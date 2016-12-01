21:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" пропустил 800-й гол

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Мяч, забитый Кристианом Паскуато, стал для "Спартака" 800-м, пропущенным в чемпионатах России. Красно-белые провели 759 игр, победив 418 раз и потерпев 158 поражений. Пор числу пропущенных голов спартаковцы занимают четвертое место в чемпионате, уступая "Ростову", "Крыльям Советов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые пропускающие команды чемпионатов России

Клуб

Сезоны

Матчи

Пропущенные голы

Ср.

Ростов

1992-1993, 1995-2007, 2008-н.в

698

953

1,37

Кр.Советов

1992-2014, 2015-н.в.

732

951

1,30

Динамо

1992-2016

742

865

1,17

Спартак

1992-н.в.

759

801

1,06

ЦСКА

1992-н.в.

759

727

0,96

Локомотив

1992-н.в.

759

704

0,93

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Остается только догадываться, сколько бы позор пропустил при объективном судействе...

23:09

С.С.Горбунков

ИГОРЯННН = ВЕРИММММ)))

22:33

С.С.Горбунков

Ну, по сравнению с Конифеем, о нас ПРЕССА не пишет ))))))))) ЗЫ: а там, как мне сказали баварско-лионские статисты, ВСЁ СЧИТАЮТ ))) ИГОРЯН =ВЕРИМ !!!)))

22:32

Felix BARSA

Молодцы,почаще играйте с таким счетом, как сегодня и быстро доберетесь до супер юбилея!!!

22:13

Mark Krass

Днище с Юбилеем!Даешь тысячу!

22:03

майор99

Тысяча на за горами )) Вперед, Спартак!

21:54

marksan

С юбилеем, спартачи!

21:50

DAVI SVININU!

Поздровлялки!!!

21:48

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