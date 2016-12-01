"Спартак" пропустил 800-й гол

Мяч, забитый Кристианом Паскуато, стал для "Спартака" 800-м, пропущенным в чемпионатах России. Красно-белые провели 759 игр, победив 418 раз и потерпев 158 поражений. Пор числу пропущенных голов спартаковцы занимают четвертое место в чемпионате, уступая "Ростову", "Крыльям Советов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые пропускающие команды чемпионатов России
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Ср.
|
1992-1993, 1995-2007, 2008-н.в
|
698
|
953
|
1,37
|
1992-2014, 2015-н.в.
|
732
|
951
|
1,30
|
1992-2016
|
742
|
865
|
1,17
|
1992-н.в.
|
759
|
801
|
1,06
|
1992-н.в.
|
759
|
727
|
0,96
|
1992-н.в.
|
759
|
704
|
0,93
Излучение Промкооперации и Пищев
Остается только догадываться, сколько бы позор пропустил при объективном судействе...
23:09
С.С.Горбунков
ИГОРЯННН = ВЕРИММММ)))
22:33
С.С.Горбунков
Ну, по сравнению с Конифеем, о нас ПРЕССА не пишет ))))))))) ЗЫ: а там, как мне сказали баварско-лионские статисты, ВСЁ СЧИТАЮТ ))) ИГОРЯН =ВЕРИМ !!!)))
22:32
Felix BARSA
Молодцы,почаще играйте с таким счетом, как сегодня и быстро доберетесь до супер юбилея!!!
22:13
Mark Krass
Днище с Юбилеем!Даешь тысячу!
22:03
майор99
Тысяча на за горами )) Вперед, Спартак!
21:54
marksan
С юбилеем, спартачи!
21:50
DAVI SVININU!
Поздровлялки!!!
21:48