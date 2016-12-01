"Спартак" пропустил 800-й гол

Мяч, забитый Кристианом Паскуато, стал для "Спартака" 800-м, пропущенным в чемпионатах России. Красно-белые провели 759 игр, победив 418 раз и потерпев 158 поражений. Пор числу пропущенных голов спартаковцы занимают четвертое место в чемпионате, уступая "Ростову", "Крыльям Советов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые пропускающие команды чемпионатов России