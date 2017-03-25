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"Спартак" проиграл "Црвене Звезде"

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Спартак" в товарищеском матче уступил на выезде "Црвене Звезде" – 1:2. По голу у сербской команды забили экс-игрок "Ростова" Гелор Канга и Неманья Милич. Автором единственного мяч в составе московского клуба стал Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, что эти же команды встречались в матче-открытии стадиона "Спартака" 5 сентября 2014 в Москве. Та игра завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч

"Црвена Звезда" (Сербия) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 25 (0:1). Канга, 43 (1:1). Милич, 55 (2:1).

"Црвена Звезда": Супич (Кахриман, 46), Петкович, Фримпонг, А.Лукович (Полетанович, 62), Ристич (Милошевич, 62), Милич, Дональд, Ле Таллек, Канга (Милияш, 69), Срнич, Боаки (Вучичевич, 74).

"Спартак": Селихов, Боккетти, Маурисиу (Самбу, 77), Таски (Хомуха, 81), Тигиев, Фернанду, Тимофеев (Самсонов, 59), Леонтьев, Мельгарехо (Сакала, 84), Ещенко (Макеев, 77), Давыдов (Нимели, 59).

Судья: Мажич (Сербия).

25 марта. Белград. Стадион "Райко Митич".

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Neuturungal

Зачем столько комментариев про игру второго состава Спартака, да еще товарищескую, да еще со слабой командой? Больше думать не о чем, что ли?

22:56

ЗЮК

Мир имбецилов ниже.

22:52

Шип!

Exsorsist=======дружишь не дружишь ,а спяртак совсем не умеет играть в мяч ,убогие они.

22:50

Паснаход

Кривоногие. "Срамтак", чего говорить. Сборная дно. Чемпионат дно.

22:47

Byram

resifi Праздник к нам приходит......=========================== Скорее серые будни! :-) А говорили нет багажа Аленичева. :-) 3 матча во втором круге - 1 победа над нищим теперь "Анжи", а перед этим 4:0 Самаре! Второй круг начался! :-)

22:46

Jean4

Опять три очка потеряли в чемпионской гонке. =) Хорошо хоть судья оказался не виноват. =)

22:45

Бен Ричардс

Можно много чего сказать, но если кратко - ощущение безнадеги. Командной игры, взаимодействий системно нет, или навесы или пас ближнему, под которого уже никто не подстраивается для следующей передачи, а если случайно и оказывается открытым, то пас все равно не получает, ибо такой ход даже не приходит в голову его партнёру. В атаке начинают двигаться в свободные зоны только после передач туда, а не хотя бы одновременно с пасом и естественно их моментально накрывают. В защите как был сквозняк, так и остаётся (может быть каждый день по пять часов заниматься тактикой или под гипнозом на подкорку мозга записывать?).Что ещё там за Негоро (он же Себастьян Перейра) завёлся в трансфертном отделе "Спартака"? Такого количества "мукунку" давно не наблюдалось. Что там делает, например, некто Нинели, у которого нет ни скорости, ни рывка, ни мощи, ни техники, ни обводки, ни удара? Надеются, что он научится играть в футбол ле через пять? У нас таких своих хоть пруд пруди. Вообще-то в его возрасте уже играют за основные составы команд ЛЕ и ЛЧ, если уж брать, то таких.

22:43

Свинству Бой!

Правильно кто-то написал- ЕК для поросей стартовали! ЕвроПозорище во всей неприглядной красе.

22:41

Алмаз1984

Зенитовские болельщики разошлись, да второй состав проиграл, но блин зачем брать пример со своего тренера, все на судей! Спартак если и станет чемпионом, то вгрызаясь в каждую игру пробив 0 пенальти за чемпионат, Зенит только нытьем на судей! Не надоело господа! Везде заговоры!

22:41

Byram

Это потому-что Безбородов в это время Литву судил! :-)

22:40

Byram

Лига чемпионов говорите? Гыгыгы - ФНЛ!

22:39

Exsorsist

Шип!================Ты видно совсем с башкой своей не дружишь.)))))))

22:37

Шип!

и этот спяртак,этих шлангов тянут в чемпионы?а они форму траурную примеряют,ведь совсем скоро играть с ЗЕНИТОМ.

22:31

L&M

Проиграли и проиграли, наплевать да забыть. Главное - ЧР. Мы, конечно, будем пыжиться до последнего, но если уж и отдавать кому чемпионство, то лучше всего заклятым.

22:30

Адекватный Зритель_

Без Симоняна,Николаева и Безбородова, днище подтвердило свой европейский уровень.)))

22:28

Помпей

Это уже даже не АЕК,а что то уровнем ниже,если учесть что в составе сербов играют бывшие игроки великой Мордовии и ем проигрывают повелители кипра!Опять в европе кто то жиденько под себя сходит,есть предложение не выпускать за пределы недоразумение под звонкой кликухой Пищевик!

22:28

Пиитерец

С Кутеповым и Комбаровым была бы ещё парочка. Судьям этот матч смотреть обязательно, чтобы не было соблазна тащить Пищевик в чемпионы на позор всея Европы.

22:15

Спартач и че?

а че хороший гол у спартака комбинационный. а вот в пропущенном дальнем от Канга виноват вратарь там хоть 10 кутеповых поставь.

22:15

resifi

Праздник к нам приходит......

22:12

shpasic

rusfed 2.0, да ещё и клубу, спонсируемому Газпромом!

22:11

1313eeeee

rusfed 2.0, ээээ, ну, хоть гуглом пользуйтесь

22:10

rusfed 2.0

Кстати, проиграли кому? Тамошнему ЦСКА проиграли. Ужос

22:07

Kupservas

Это наш уровень, лидер России проигрывает....

22:03

shpasic

читалось))

22:03

rusfed 2.0

Так-то Спартаку Кутепова не хватало, конечно. Счет не считается

22:02

alex lav

"Народная команда" - кузница кадров для национальной сборной. Что вы от нее еще хотите?)

22:01

rusfed 2.0

Вчера играла сборная страны, а сегодня - будущий чемпион страны. Тоска...

22:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ