"Спартак" проиграл "Црвене Звезде"

"Спартак" в товарищеском матче уступил на выезде "Црвене Звезде" – 1:2. По голу у сербской команды забили экс-игрок "Ростова" Гелор Канга и Неманья Милич. Автором единственного мяч в составе московского клуба стал Лоренсо Мельгарехо.
Напомним, что эти же команды встречались в матче-открытии стадиона "Спартака" 5 сентября 2014 в Москве. Та игра завершилась со счетом 1:1.
Товарищеский матч
"Црвена Звезда" (Сербия) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:1)
Голы: Мельгарехо, 25 (0:1). Канга, 43 (1:1). Милич, 55 (2:1).
"Црвена Звезда": Супич (Кахриман, 46), Петкович, Фримпонг, А.Лукович (Полетанович, 62), Ристич (Милошевич, 62), Милич, Дональд, Ле Таллек, Канга (Милияш, 69), Срнич, Боаки (Вучичевич, 74).
"Спартак": Селихов, Боккетти, Маурисиу (Самбу, 77), Таски (Хомуха, 81), Тигиев, Фернанду, Тимофеев (Самсонов, 59), Леонтьев, Мельгарехо (Сакала, 84), Ещенко (Макеев, 77), Давыдов (Нимели, 59).
Судья: Мажич (Сербия).
25 марта. Белград. Стадион "Райко Митич".
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 марта 2017 г.
Товарищеский матч. #НашФутбол #ЦрвенаЗвездаСпартак 0:1 26' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/hJFbkuX8hf
Г⚽⚽⚽⚽Л! @crvenazvezdafk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 марта 2017 г.
Товарищеский матч. #ЦрвенаЗвездаСпартак 1:1 44' Гуелор Канга pic.twitter.com/OYFvHVtQIp
Г⚽⚽⚽⚽Л! @crvenazvezdafk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 марта 2017 г.
Товарищеский матч. #ЦрвенаЗвездаСпартак 2:1 55' Неманья Милич pic.twitter.com/o3VtXu39H1
Neuturungal
Зачем столько комментариев про игру второго состава Спартака, да еще товарищескую, да еще со слабой командой? Больше думать не о чем, что ли?
22:56
ЗЮК
Мир имбецилов ниже.
22:52
Шип!
Exsorsist=======дружишь не дружишь ,а спяртак совсем не умеет играть в мяч ,убогие они.
22:50
Паснаход
Кривоногие. "Срамтак", чего говорить. Сборная дно. Чемпионат дно.
22:47
Byram
resifi Праздник к нам приходит......=========================== Скорее серые будни! :-) А говорили нет багажа Аленичева. :-) 3 матча во втором круге - 1 победа над нищим теперь "Анжи", а перед этим 4:0 Самаре! Второй круг начался! :-)
22:46
Jean4
Опять три очка потеряли в чемпионской гонке. =) Хорошо хоть судья оказался не виноват. =)
22:45
Бен Ричардс
Можно много чего сказать, но если кратко - ощущение безнадеги. Командной игры, взаимодействий системно нет, или навесы или пас ближнему, под которого уже никто не подстраивается для следующей передачи, а если случайно и оказывается открытым, то пас все равно не получает, ибо такой ход даже не приходит в голову его партнёру. В атаке начинают двигаться в свободные зоны только после передач туда, а не хотя бы одновременно с пасом и естественно их моментально накрывают. В защите как был сквозняк, так и остаётся (может быть каждый день по пять часов заниматься тактикой или под гипнозом на подкорку мозга записывать?).Что ещё там за Негоро (он же Себастьян Перейра) завёлся в трансфертном отделе "Спартака"? Такого количества "мукунку" давно не наблюдалось. Что там делает, например, некто Нинели, у которого нет ни скорости, ни рывка, ни мощи, ни техники, ни обводки, ни удара? Надеются, что он научится играть в футбол ле через пять? У нас таких своих хоть пруд пруди. Вообще-то в его возрасте уже играют за основные составы команд ЛЕ и ЛЧ, если уж брать, то таких.
22:43
Свинству Бой!
Правильно кто-то написал- ЕК для поросей стартовали! ЕвроПозорище во всей неприглядной красе.
22:41
Алмаз1984
Зенитовские болельщики разошлись, да второй состав проиграл, но блин зачем брать пример со своего тренера, все на судей! Спартак если и станет чемпионом, то вгрызаясь в каждую игру пробив 0 пенальти за чемпионат, Зенит только нытьем на судей! Не надоело господа! Везде заговоры!
22:41
Byram
Это потому-что Безбородов в это время Литву судил! :-)
22:40
Byram
Лига чемпионов говорите? Гыгыгы - ФНЛ!
22:39
Exsorsist
Шип!================Ты видно совсем с башкой своей не дружишь.)))))))
22:37
Шип!
и этот спяртак,этих шлангов тянут в чемпионы?а они форму траурную примеряют,ведь совсем скоро играть с ЗЕНИТОМ.
22:31
L&M
Проиграли и проиграли, наплевать да забыть. Главное - ЧР. Мы, конечно, будем пыжиться до последнего, но если уж и отдавать кому чемпионство, то лучше всего заклятым.
22:30
Адекватный Зритель_
Без Симоняна,Николаева и Безбородова, днище подтвердило свой европейский уровень.)))
22:28
Помпей
Это уже даже не АЕК,а что то уровнем ниже,если учесть что в составе сербов играют бывшие игроки великой Мордовии и ем проигрывают повелители кипра!Опять в европе кто то жиденько под себя сходит,есть предложение не выпускать за пределы недоразумение под звонкой кликухой Пищевик!
22:28
Пиитерец
С Кутеповым и Комбаровым была бы ещё парочка. Судьям этот матч смотреть обязательно, чтобы не было соблазна тащить Пищевик в чемпионы на позор всея Европы.
22:15
Спартач и че?
а че хороший гол у спартака комбинационный. а вот в пропущенном дальнем от Канга виноват вратарь там хоть 10 кутеповых поставь.
22:15
resifi
Праздник к нам приходит......
22:12
shpasic
rusfed 2.0, да ещё и клубу, спонсируемому Газпромом!
22:11
1313eeeee
rusfed 2.0, ээээ, ну, хоть гуглом пользуйтесь
22:10
rusfed 2.0
Кстати, проиграли кому? Тамошнему ЦСКА проиграли. Ужос
22:07
Kupservas
Это наш уровень, лидер России проигрывает....
22:03
shpasic
читалось))
22:03
rusfed 2.0
Так-то Спартаку Кутепова не хватало, конечно. Счет не считается
22:02
alex lav
"Народная команда" - кузница кадров для национальной сборной. Что вы от нее еще хотите?)
22:01
rusfed 2.0
Вчера играла сборная страны, а сегодня - будущий чемпион страны. Тоска...
22:01