"Спартак" проиграл "Црвене Звезде"

"Спартак" в товарищеском матче уступил на выезде "Црвене Звезде" – 1:2. По голу у сербской команды забили экс-игрок "Ростова" Гелор Канга и Неманья Милич. Автором единственного мяч в составе московского клуба стал Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, что эти же команды встречались в матче-открытии стадиона "Спартака" 5 сентября 2014 в Москве. Та игра завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч

"Црвена Звезда" (Сербия) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 25 (0:1). Канга, 43 (1:1). Милич, 55 (2:1).

"Црвена Звезда": Супич (Кахриман, 46), Петкович, Фримпонг, А.Лукович (Полетанович, 62), Ристич (Милошевич, 62), Милич, Дональд, Ле Таллек, Канга (Милияш, 69), Срнич, Боаки (Вучичевич, 74).

"Спартак": Селихов, Боккетти, Маурисиу (Самбу, 77), Таски (Хомуха, 81), Тигиев, Фернанду, Тимофеев (Самсонов, 59), Леонтьев, Мельгарехо (Сакала, 84), Ещенко (Макеев, 77), Давыдов (Нимели, 59).

Судья: Мажич (Сербия).

25 марта. Белград. Стадион "Райко Митич".

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"