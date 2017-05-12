17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" прилетел в Пермь

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Игроки и тренерский штаб "Спартака" приземлились в аэропорту Перми в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром". Об этом на своей странице в Твиттере написал врач красно-белых Михаил Вартапетов.

Встреча между "Амкаром" и "Спартаком" состоится завтра, начало игры - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

СЭ в полной деградации! Следующая статья будет о тех кто посетил, и не посетил, туалет в аэропорту!

18:05

баламошка

Они приземлились на самолёте-невидимке.

17:40