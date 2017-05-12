"Спартак" прилетел в Пермь

Игроки и тренерский штаб "Спартака" приземлились в аэропорту Перми в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром". Об этом на своей странице в Твиттере написал врач красно-белых Михаил Вартапетов.

Встреча между "Амкаром" и "Спартаком" состоится завтра, начало игры - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.