"Спартак" прилетел в Пермь

Игроки и тренерский штаб "Спартака" приземлились в аэропорту Перми в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром". Об этом на своей странице в Твиттере написал врач красно-белых Михаил Вартапетов.
Встреча между "Амкаром" и "Спартаком" состоится завтра, начало игры - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Приземлились в Перми. Снега нет, солнце есть! pic.twitter.com/cXp4ap4xdl– Михаил Вартапетов (@mvartapetov) 12 мая 2017 г.
marksan
СЭ в полной деградации! Следующая статья будет о тех кто посетил, и не посетил, туалет в аэропорту!
18:05
баламошка
Они приземлились на самолёте-невидимке.
17:40