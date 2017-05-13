"Спартак" приехал на стадион "Звезда"

Московский "Спартак" прибыл на стадион "Звезда" в Перми, где сегодня состоится матч 28-го тура чемпионата России с "Амкаром". Чемпионов России бурно встретили при выходе из автобуса. Игроки прошлись по полю в ожидании матча.
Матч "Амкар" – "Спартак" начнется в 14.30 по московском времени, "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
Сидят. Ходят. Болтают. pic.twitter.com/KAbN3dU57i– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 13 мая 2017 г.
"Спартак" приехал. pic.twitter.com/pnL2nPP31Q– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 13 мая 2017 г.