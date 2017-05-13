"Спартак" приехал на стадион "Звезда"

Московский "Спартак" прибыл на стадион "Звезда" в Перми, где сегодня состоится матч 28-го тура чемпионата России с "Амкаром". Чемпионов России бурно встретили при выходе из автобуса. Игроки прошлись по полю в ожидании матча.

Матч "Амкар" – "Спартак" начнется в 14.30 по московском времени, "СЭ" проведет трансляцию этой игры.