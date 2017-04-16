"Спартак" приехал на матч с "Зенитом" в костюмах

"Спартак" прибыл на "Открытие Арену" в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Отметим, что все футболисты красно-белых облачились в классические костюмы с красными галстуками.

Напомним, что "Зенит" также соблюдает дресс-код перед матчем.

Встреча начнется сегодня, 16 апреля, в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.