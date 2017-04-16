18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" приехал на матч с "Зенитом" в костюмах

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"Спартак" прибыл на "Открытие Арену" в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Отметим, что все футболисты красно-белых облачились в классические костюмы с красными галстуками.

Напомним, что "Зенит" также соблюдает дресс-код перед матчем.

Встреча начнется сегодня, 16 апреля, в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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199

Могли бы и в трусах, а вообще то так распиарили этот матч, что противно читать. А как покакал пищевик, а как газпром?

19:41

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